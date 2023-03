In degradatienood verkerend FC Binnenmaas neemt per direct afscheid van Michel van Noort

indebuurt.nl Bij Luc van Lucky Laser kun je gepersona­li­seer­de items laten laseren en graveren

Jip schrijft voor indebuurt Dordrecht over bijzondere, opvallende en grappige dingen die ze meemaakt. Deze keer nam ze een kijkje in de winkel Lucky Laser van Luc van Hemert (27). In de zaak vind je items die met een laser zijn gesneden of gegraveerd.