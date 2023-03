In de gemeente Zwijndrecht is het aantal werklozen flink gedaald

In Dordt kun je nu ervaren hoe meedoen aan Kamp van Konings­brug­ge is: ‘We schreeuwen alleen als jij dat wil’

Je voor 90 minuten, een paar uur of in het ergste geval twee dagen wanen in Kamp van Koningsbrugge-sferen. Dordtenaar Marcel Voogd (59) meldde zich tweemaal tevergeefs aan voor het razend populaire televisieprogramma, want hij kwam de selectie niet door. ,,Toen dacht ik: weet je wat? Ik organiseer het zelf wel.’’