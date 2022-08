Ik vond Joop's hongerstaking een luizenstreek

Oorlogs­slacht­of­fers Nederlands-In­dië worden op 15 augustus herdacht in Trinitatis­ka­pel

De slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in de voormalige kolonie Nederlands-Indië worden op 15 augustus herdacht in de Trinitatiskapel in Dordrecht. Deze herdenkingsbijeenkomst wordt ieder jaar georganiseerd door Stichting Indisch Dordrecht.

10 augustus