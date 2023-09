‘Ik voelde me écht een ui na die zoektocht’

Drechtste­den een schippers­wal­hal­la? Nee hoor, schippers bemerken groot tekort aan voorzienin­gen

Wie op het drukst bevaren binnenvaartpunt van Europa iets nodig heeft, komt bedrogen uit. Zowel beroepsschippers als watersporters kampen in de Drechtsteden met een groot tekort aan ligplaatsen. Even snel drinkwater innemen, vuil water lozen of een vuilniszak in een container gooien is er niet bij.