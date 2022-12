IHC ontvangt definitief 100 miljoen euro van Staat voor geleden schade, bedrag loopt mogelijk nog op

Royal IHC bouwt in Indonesië uniek, duurzaam schip voor ondersteu­nen van windparken op zee

Royal IHC uit Kinderdijk gaat in Indonesië een voor de wereld nieuw, uniek dienstverlenend schip bouwen dat speciaal bedoeld is voor windparken op zee. Dat schip wordt hybride, maar kan in te toekomst volledig op batterijen en alternatieve brandstoffen varen, mits er voldoende walstroomcapaciteit is. Bovendien komt er apparatuur in waarmee de meest efficiënte route wordt gekozen.

