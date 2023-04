Iedereen zit in zijn maag met volle daklozenopvang, maar geen extra bedden vanwege ‘aanzuigende werking’

Ouders van Addy lieten in Hongerwin­ter niemand in de kou staan: ‘Iedereen kon bij ons in het hooi slapen’

In de vijfdelige serie Oorlogsverhalen uit de Hoeksche Waard vertelt elke week een regiogenoot over zijn of haar herinneringen. Vandaag: Addy Draak-Liefaard (84) uit ’s-Gravendeel, die opgroeide in een gastvrij gezin dat in de zwaarste oorlogswinter niemand in de kou liet staan. ,,Soms sliepen er wel twintig mensen tegelijk op de hooizolder.”