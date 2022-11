Ideeën voor de MerwedeLingelijn? Deze politieke partij heeft een tiplijn geopend: ‘Zelf ook heel benieuwd’

Ontgassend schip zette Dordrecht illegaal in de stank

Een ontgassende binnenvaarttanker was de oorzaak van de stank, die dinsdagmiddag urenlang in Dordrecht hing. Dat meldt Rijkswaterstaat desgevraagd. Ontgassen op de vaarwegen is verboden, aldus de Inspectie Leefomgeving en Transport op haar website.

26 oktober