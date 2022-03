HVC in Dordt zamelt deze week niet alleen afval in, maar ook goede producten voor Oekraïne

COLUMN ‘Knal­fuifjes’ met vergunnin­gen op basis van vage argumenten

Jagers hebben in onze provincie een stevige lobby om hun liefhebberijtje – want iets anders is het niet – te kunnen blijven waarborgen. Niet voor niets kenschetste ik die véél te dikke vinger in de pap in eerdere columns over de jacht op vossen, ganzen en reeën in onze ‘achtertuin’ de Biesbosch als een ordinaire hobbylobby.

25 maart