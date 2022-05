Hulpdiensten uitgerukt voor lichaam in water in Dordrecht: ‘Doen onderzoek om misdrijf uit te sluiten’

UPDATEIn Dordrecht is vanmorgen een lichaam aangetroffen in het water. De politie weet nog niet hoe die persoon daar terecht is gekomen. ,,Uit voorzorg doen we onderzoek om uit te sluiten dat het om een misdrijf gaat.”

Hulpdiensten kregen dinsdagochtend vroeg melding dat er iets in het water zou drijven in de Kalkhaven bij de Spuiboulevard. Brandweer, ambulance en politie kwamen ter plaatse. Al snel werd duidelijk dat het om een lichaam ging. ,,De persoon is uit het water gehaald. Daar hebben ambulancemedewerkers bevestigd dat de persoon is overleden”, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Over de identiteit van de overledene is nog niets bekend. Er wordt verder onderzoek gedaan door de politie. ,,Uit voorzorg zijn we opgeschaald. Er is vooralsnog totaal geen indicatie dat het om een misdrijf gaat, maar we kunnen dat op dit moment ook nog niet uitsluiten. Daarom doen we uitgebreid onderzoek”, aldus een woordvoerder van de politie.

Overlast

De Spuiboulevard is in de richting van de Achterhakkers afgesloten, waardoor er overlast is voor het verkeer.

