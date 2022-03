Hulp voor huishoudens in Drechtsteden met financiële problemen; zij kunnen renteloze lening aanvragen

Zo gaat het nu met de vluchtelin­gen­op­vang in onze regio

De crisisopvang in de Hardinxveldse sporthal De Appelgaard, voor Oekraïense vluchtelingen, is gestopt. De oorlogsvluchtelingen die daar werden opgevangen zijn verhuisd. En in Papendrecht wordt dit weekend in het gebouw De Palm een opvanglocatie ingericht.

