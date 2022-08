Huldiensten rukken massaal uit naar Groothoofd voor persoon te water, maar het was een... strandbal

Stalker belt en bericht ex-vrien­din zo’n duizend keer: ‘Ja, dat zijn er best veel’

Het stuklopen van zijn liefdesrelatie was begin dit jaar bijzonder lastig te verkroppen voor een Alblasserdammer. De 32-jarige K. E. belde in drie maanden tijd liefst 521 keer naar zijn ex-vriendin, stuurde haar 278 sms’jes en 161 WhatsAppberichten én 33 boodschappen via Facebook. ,,Terwijl zij maar zestien keer terugbelde en vijf keer sms’te. Stalking’’, aldus het Openbaar Ministerie.

12 augustus