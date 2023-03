Huismeester Ronald is onmisbaar voor bewoners van Thureborgh: ‘Sommigen huilen, omdat hij weg moet’

Wijkagen­ten waarschu­wen bij babbel­trucs

De politie Hoeksche Waard is druk bezig met hun ‘babbeltruc-karavaan’. Onlangs hielden zij in Strijen hun vijfde voorlichtingsbijeenkomst tegen Whatsapp-fraudeurs en andere lieden die met name ouderen snel wat geld afhandig proberen te maken.