Huibert is altijd aan het rommelen: ‘Van oude plankjes iets leuks maken is het mooiste dat er is’

Slapeloze nachten had Marianne (72) ervan, maar voegwerk Dordtse molen kan worden gerestau­reerd

Het kostte haar slapeloze nachten, maar het is gelukt. Er is voldoende geld binnen om te kunnen starten met het herstel van het voegwerk van molen Kyck over den Dyck. De enig overgebleven molen van Dordt. Begin november zal de dan volledig ingepakte molen zes maanden lang onder handen worden genomen. De bijna afzwaaiende voorzitter Marianne Mulders (72) van de beherende molenstichting over deze in alle opzichten pittige klus.

23 januari