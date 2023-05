‘Horrorfileweek’ was pas het begin van de zure appel: ‘Dat moet toch anders kunnen?’

Normaal rijdt Leah in halfuur naar nieuw huis in Oud-Beijerland, nu doet ze er twee uur over: ‘Balen’

Haar ouders Hans en Linda maakten een uitgekiend plannetje om de fileweek in en rond de Hoeksche Waard goed door te komen, maar dochter Leah kon geen kant op. Ja, achteraan sluiten in de ellenlange files veroorzaakt door de onderhoudsafsluiting van de Heinenoordtunnel, want de deadline van haar verhuizing van Rotterdam-Zuid naar Oud-Beijerland liet niets anders toe. ‘Leuk is anders.’