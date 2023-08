Hoorzitting over Chemours biedt omwonenden en actiegroep de kans: ‘Ook overheid krijgt ervan langs’

De discussie over Chemours gaat richting het kookpunt. Omwonenden, wethouders, actiegroep én een vertegenwoordiger van het omstreden chemiebedrijf krijgen vrijdag tijdens een provinciale hoorzitting in Dordrecht de kans hun verhaal te vertellen. ,,Ook de overheid krijgt ervan langs.’’ Vijf vragen over de kwestie.

Waarom organiseert de provincie Zuid-Holland een hoorzitting?

Statenleden van tal van partijen zijn geschokt door de berichten dat Chemours en voorganger DuPont al decennialang weten over de schadelijkheid van chemische stoffen die worden uitgestoten. Giftige PFAS, onder meer gebruikt voor de productie van anti-aanbaklagen in pannen, zijn niet afbreekbaar en komen in de voedselketen terecht. PFAS zouden onder meer het afweersysteem van mensen aantasten.

Chemours in Dordrecht stoot nog steeds schadelijke stoffen uit, ondanks dat het volgens het chemiebedrijf om veel kleinere hoeveelheden gaat dan vroeger. De provincie Zuid-Holland verleent, inmiddels tegen wil en dank, de vergunningen. ,,We willen vragen aan Chemours wat het bedrijf gaat doen om de vervuiling op te ruimen en hoe het zo ver heeft kunnen komen’’, zegt Statenlid Marieke Spekreijse (GroenLinks).

Dit gaat om het grootste milieupro­bleem van Nederland Kees van der Hel

Wat staat er te gebeuren tijdens de hoorzitting?

Zestien personen komen aan het woord, onder wie omwonenden, wethouders van de gemeenten Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht en vertegenwoordigers van milieudienst DCMR, de Dienst Gezondheid en Jeugd, actiegroep Gezondheid voor alles, de Burenraad en last but not least Chemours. De hoorzitting in het Stadhuis van Dordrecht duurt de hele ochtend en begint om 09.00 uur, maar de eerste activiteiten zijn al eerder. Vanaf 08.15 uur is er een demonstratie met spandoeken en toespraken op het Stadhuisplein, georganiseerd door de actiegroep die elke zaterdag vervuilde aarde stort bij de toegangspoort van Chemours.

Waarin verschilt deze hoorzitting van die in de Tweede Kamer?

,,Wij bieden omwonenden de kans om hun verhaal te doen’’, stipt Spekreijse aan. In de Tweede Kamercommissie van begin juli konden omwonenden en leden van de actiegroepen slechts vanaf de publieke tribune toezien hoe politici kritische vragen stelden aan de Chemours-directie. De vertegenwoordigers van de actiegroep zullen hun pijlen niet alleen richten op Chemours, maar ook op de politiek. ,,Dit gaat om het grootste milieuprobleem van Nederland’’, zegt Kees van der Hel, een van de actievoerders. ,,Wij geven de overheid er ook van langs, want de provincie heeft illegale zaken gelegaliseerd. Nu komt de politiek wel in beweging, maar het gaat te langzaam. De productie van PFAS moet per direct stoppen.’’

Wat doet de provincie met de verhalen van de hoorzitting?

De hoorzitting van vrijdag krijgt woensdag een vervolg. Provinciale Staten spreken dan over de situatie bij Chemours. De provincie deed al een poging de uitstoot van het chemiebedrijf aan banden leggen, maar het chemiebedrijf vocht dat aan en werd in het gelijk gesteld door de rechter. De provincie is wel in beroep gegaan tegen dat vonnis.

We moeten druk blijven zetten om nul uit de pijp voor elkaar te krijgen Marieke Spekreijse

Kan de provincie ‘nul uit de pijp’ afdwingen bij Chemours?

Dat is nu dus nog onmogelijk. Wel kan de provincie streng handhaven op de uitstoot van niet-vergunde stoffen. Zo legde de provincie (via de DCMR) het Dordtse bedrijf deze week een dwangsom van 125.000 euro op, die het moet betalen als het nog een keer trifluorazijnzuur (TFA) op het riool loost. ,,We moeten druk blijven zetten om nul uit de pijp voor elkaar te krijgen’’, zegt Spekreijse. ,,En we hopen op een Europees PFAS-verbod. De EU is daar druk mee bezig.’’ Er loopt ook een juridische procedure van de gemeenten Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht. Zij hebben Chemours aansprakelijk gesteld voor alle geleden en toekomstige schade. In die zaak doet de rechter eind september een belangrijke uitspraak. Ook wordt er maandag een massa-aangifte namens enkele duizenden burgers gedaan.

