Hoor je woensdagnacht geweerschoten? Dan is het waarschijnlijk de landmacht die aan het oefenen is

UPDATE Defensie schept duidelijk­heid over schietge­lui­den: Koninklij­ke Landmacht oefende, gemeente wist niks

Het regende woensdagavond laat meldingen bij de politie in Dordrecht vanwege de vele schoten die te horen waren. Van een schietpartij was volgens een politiewoordvoerder geen sprake. Wat er dan wél aan de hand was, bleef lang onduidelijk en leidde tot ongerustheid onder bewoners. Het bleek te gaan om een militaire oefening die vooraf niet was gecommuniceerd, tot onvrede van burgemeester Wouter Kolff: ,,Balen dat dit niet goed is afgestemd.”