Hoog tijd voor een werkgroep ‘Verpieterkunst’

Hoe dat zo gekomen is? Tja… ik vermoed dat het een erfenis is uit de jaren zeventig, toen het min of meer gebruikelijk was (daar was een wetje voor) dat één procent van de bouw- of verbouwingskosten van grote bouwprojecten werd aangewend om kunstobjecten te plaatsen. Het Rijk begon daar ooit mee en later volgden ook gemeenten, provincies en bedrijven.