Honderden vluchtelingen verhuizen deze week van hotelboot naar verbouwd kantoorpand in Dordt

Het grootste deel van de groep vluchtelingen -die nu dus gaat verhuizen- is al een jaar in Nederland. Riviercruiseschip Bellriva meerde in maart vorig jaar aan in Dordrecht en diende als hun ‘tijdelijke huis’.

Na een flinke zoektocht maakte de gemeente Dordrecht bekend een nieuwe locatie te hebben gevonden om de grote groep vluchtelingen in op te vangen. Dat is het pand aan de Singel geworden. ,,Ik ben blij dat we een geschikte locatie hebben gevonden en dat we de mensen in Dordrecht nu kunnen opvangen in een gebouw in plaats van een boot’, zei burgemeester Wouter Kolff hierover eerder in een persbericht.