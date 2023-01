Honderden kerstbomen meer ingeleverd in de regio

Reinigingsdienst Waardlanden laat weten dat het om 7177 exemplaren gaat, die in de weken na kerst in onder meer Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden zijn ingezameld. In Altena ging het om 2832 bomen.

Bijna net zo traditioneel als de viering van de feestdagen is inmiddels de jaarlijkse kerstbomeninzameling bij inzamelpunten, milieustraten, Ecoparken en het Kringloopplein Nieuw-Lekkerland. Inwoners reden de afgelopen weken volgens Waardlanden af en aan om kerstbomen te brengen. Daarvoor kregen inwoners 50 cent per boom. Dat gold ook voor Gorcumers. Eind 2021 ging dat mis.

Toen werden er in totaal 6456 kerstbomen ingeleverd. Dit jaar werden er dus 721 bomen meer ingezameld. Dat is een stijging van ruim 11 procent. De directe beloning spreekt met name de jongste inwoners uit het Waardlanden-gebied aan, stelt het regionale afvalverwerkingsbedrijf.

Een groot deel van de kerstbomen is inmiddels versnipperd en wordt biomassa of groencompost. De ingezamelde bomen in Vijfheerenlanden gaan naar een veehouder die de snippers als stalbedekking gebruikt.

