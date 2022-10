Honderden flatwoningen Sterrenburg zuiniger en comfortabeler na grootscheepse renovatie

,,Met deze renovatie leveren we als Trivire niet alleen een belangrijke bijdrage aan de energietransitie. Belangrijker nog is dat we het wooncomfort van de bewoners vergroten en meehelpen om hun energierekening te verlagen’’, zegt bestuurder Tinka van Rood in een persbericht van de corporatie.

De werkzaamheden zijn in nauw overleg met een klankbordgroep van bewoners voorbereid. In De Sitterstraat is een modelwoning ingericht, zodat bewoners hun toekomstige woonsituatie alvast kunnen bekijken. De woningen worden in bewoonde staat gerenoveerd en verduurzaamd, waarbij het de bedoeling is dat de bewoners daar zo min mogelijk last van hebben.