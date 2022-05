Hondenbezitters in Dordrecht verlost van gehate belasting: ‘Het is een onzinbelasting’

Het is een mijlpaal, zeker voor duizenden hondenbezitters in Dordrecht. De hondenbelasting verdwijnt en snel ook. Dat scheelt hondenbezitters een bom duiten. Wie één hond heeft, betaalt dit jaar nog bijna 49 euro en voor twee honden zelfs ruim 156 euro. Waarschijnlijk volgend jaar al is het bezit van een hond in de stad gratis.

De afschaffing van de hondenbelasting stond hoog op het wensenlijstje van de VVD bij de coalitieonderhandelingen. De afgelopen jaren werd het bedrag dat per hond moest worden betaald wel al verlaagd, nu komt er helemaal een einde aan. Terwijl zelfs afgelopen jaar nog volop werd gecontroleerd of inwoners niet stiekem een hond in hun bezit hadden, zonder dit bij de gemeente te melden.

‘Onzinbelasting’

,,We willen de hondenbelasting zo snel mogelijk afschaffen. In de begroting voor volgend jaar komen we al met het voorstel’’, zegt Marc Merx, beoogd wethouder namens de VVD. ,,Het is een onzinbelasting. Want waarom hoef je voor katten dan niet te betalen? De belasting stamt nog uit de tijd van de hondenkar, maar de dieren hebben inmiddels een andere belangrijke functie. Het helpt tegen de eenzaamheid, mensen komen dankzij een hond buiten, spreken daar andere hondenbezitters en bewegen.’’

Het betekent volgens Merx niet dat er geen geld meer is om overlast van hondenpoep te bestrijden. ,,De hondenbelasting komt in een grote pot terecht’’, zegt hij. ,,En we hebben juist afgesproken dat de gemeente meer handhavers in dienst neemt, al is het niet bedoeling is dat zij volop bonnen uitschrijven. Het gaat er ons om dat handhavers zichtbaar en aanspreekbaar zijn en constateren als er iets niet goed gaat. Met meer handhavers kunnen we de veiligheid vergroten en weten we beter wat er leeft. Ja, je kunt het vergelijken met het werk van een wijkagent.’’

