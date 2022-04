Hoera! Deze handbalvereniging is 50 jaar en daarom krijgt ze geld en taart

Inmiddels is het een florerende vereniging met ruim 150 leden, maar dat was twaalf jaar geleden wel anders. ,,Toen stond het voortbestaan van de club op het spel”, aldus De Ruijter. ,,Wat erg slim is van de handbalvereniging, dat grote klussen zijn opgeknipt in kleinere klusjes. DES’72 was haar tijd ver vooruit. Dit succesvolle concept zie je steeds meer terug in de wereld van (sport)vrijwilligerswerk. Het is dé manier om meer vrijwilligers te krijgen én te houden.”