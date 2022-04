Hoera! Deze handbalvereniging is 50 jaar en daarom krijgen ze geld en taart

John (50) is blind, maar droomt weer van baan in de techniek: ‘Ik kan alles doen op mijn gevoel’

Blind of niet, John Ros (50) is gek van techniek. Al twee keer was hij fietsenmaker, maar op dit moment bestaat zijn werk uit pilletjes in zakjes doen bij werkinstantie Avres in Gorinchem. De inwoner van Molenaarsgraaf wil niets liever dan weer datgene doen waar zijn passie ligt. ,,Maar zodra ze horen dat ik blind bent, haken veel bedrijven af.’’

