Hoe koningspython Antonio ontsnapte: ‘Hij kon terug naar zijn terrarium, maar koos voor leven in de stad’

Keeper Joris Moesman verloor te vroeg geboren zoontjes Pim en Max: ‘We gingen van hemel naar hel’

Joris Moesman (30) is na twee jaar Oranje Wit en zes jaar Drechtstreek terug bij GSC/ODS, waar hij in zijn eerste periode al 97 wedstrijden in het eerste keepte. De Dordtse doelman en zijn vrouw Nikki hebben een zwaar half jaar achter de rug met het verlies van hun te vroeg geboren zoontjes Pim en Max. ,,We zijn al elf jaar samen, dus we hebben heel veel steun bij elkaar gevonden.’’