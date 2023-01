Hoe komen voetbalclubs tot de keuze van een nieuwe trainer? ‘Gevoel bij de spelersraad is ook belangrijk’

Voortaan geen gekapte kerstbomen meer in de stad? Dierenpar­tij pleit voor leenbomen mét kluit

Het moet maar eens afgelopen zijn met de gekapte kerstbomen, zoals die al jaren in december te zien zijn in Dordrecht. Als het aan de Partij voor de Dieren (PvdD) ligt, worden de bomen voortaan mét kluit gehuurd. Dan kunnen ze in januari weer terug de grond in en gaan ze niet dood.

