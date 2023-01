Hoe gaat het intussen met Hanneken?

COLUMN Dit is echt de vertrut­ting ten top

Hoe moet dat nou straks met die hertjes in Park Merwestein? Die beesten hebben in de afgelopen jaren namelijk al minstens tien Dordtse kindjes opgegeten en als het aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ligt is het straks gedaan met die zo heerlijk rustgevende maar blijkbaar ook risicovolle ‘attractie’ in het aller-mooiste park van onze stad.

27 januari