Hoe een verwoestende brand resulteerde in een lelijk pakhuis aan de Nieuwe Haven

Noodgeval Man verzekerde Gerben (32) dat stroom eraf was toen hij brand wilde blussen, helaas bleek het tegendeel

In zijn 14 jaar bij de brandweer gebeurde al genoeg, maar er was die ene keer waarin Gerben van den Boom (32) zélf het lijdend voorwerp van een incident was. Hij kwam onder stroom te staan en moest zijn werkzaamheden staken. ,,Dit is wat je altijd probeert te voorkomen.’’