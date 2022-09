Hoe één lafbek een heel dorp te schande zet

DORDT EIGEN-AARDIG Dordtse ‘oudjes’ leefden in het Bestedelin­gen­huis gescheiden, ook al waren ze getrouwd

Vorige week schreef Eigen-Aardig achteloos dat voor de nieuwbouw van C&A in 1965 het Bestedelingenhuis was gesloopt. Dat hebben we geweten. Veel lezers wisten niet wat een bestedelingenhuis was en wie dat wel wist, zei dat de naam eigenlijk Oudemannenhuis was. Daarom een toemaatje op het artikel van vorige week.

14 september