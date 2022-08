Hittegolf: koelen van bruggen opnieuw nodig, beregenen akkers mag nog wel in de regio

Medewerkers van De Koninklijke Roeiersvereniging Eendracht (KRVE) staan al paraat. Vanaf donderdag gaan ze met behulp van een blusboot tal van bruggen in de regio koelen, onder meer bij de Verkeersbrug tussen Dordrecht en Zwijndrecht. Dit gebeurt in opdracht van Rijkswaterstaat en moet voorkomen dat de klep vast komt te zitten.

Ook de Merwedebrug (A27), Brug over de Noord, Papendrechtsebrug en Wantijbrug worden waarschijnlijk gekoeld. KRVE uit Rotterdam, gespecialiseerd in het vast- en losmaken van schepen in de haven, is inzetbaar voor dergelijke calamiteiten.

Bluspomp

Met de Multicat KRVE86, uitgerust met een bluspomp, wordt met water uit de rivier de onderkant van de brug gekoeld. ,,Deze en andere bruggen als bij Alblasserdam en Gorinchem worden een dagje ouder’’, legt Gerrit van der Burg van KRVE uit. ,,Het sluitgedeelte van de klep kan te krap worden, omdat deze door de warmte uitzet. We spuiten de onderkant nat en niet de weg waarover de auto's rijden, anders bestaat het risico op aquaplaning.’’

Het is overigens al de tweede keer in korte tijd dat de bewegende brugdelen worden gekoeld. Vorige maand gebeurde dat ook al. Volgens woordvoerder Hanneke Derksen van Rijkswaterstaat worden de bruggen gemonitord. ,,Zo kunnen we zien of de stalen bruggen uitzetten. Sommige van de bruggen hoeven we alleen vanaf de onderkant te koelen, andere ook vanaf de bovenkant.’’

Kwetsbare bomen

De gemeente Dordrecht moest voorheen altijd de Engelenburgerbrug koelen. Na de restauratie en het terugplaatsen van de brug is dat niet meer nodig. Wel rijdt er een voertuig door de stad met een grote watertank die in de haven wordt gevuld. Daarmee worden volgens een gemeentewoordvoerder kwetsbare bomen in de stad van water voorzien.

Volledig scherm Ook de brug over de Noord wordt waarschijnlijk gekoeld deze week. Dat gebeurde in 2020 ook al. © Victor van Breukelen

Waterschap Rivierenland heeft onder meer in West Betuwe en een deel van de gemeente Gorinchem een beregeningsverbod met oppervlaktewater ingesteld tussen 07.00 en 19.00 uur. Dat geldt echter niet voor bijvoorbeeld in de Alblasserwaard, ondanks dat het meetstation in Oud-Alblas dit jaar al een neerslagtekort telt van 169 millimeter.

Beregeningsverbod

Woordvoerster Lotte Kaatee van het waterschap legt uit dat er bewust voor is gekozen om het beregeningsverbod niet voor het gehele verzorgingsgebied te laten gelden. ,,Op plekken waar we nog voldoende water kunnen inlaten, geldt dat verbod niet. Ook hebben we gekeken naar plekken waar meer water nodig is.”

Waterschap Hollandse Delta, verantwoordelijk voor het waterbeheer en de dijken op onder meer het Eiland van Dordrecht, hoeft nog geen rigoureuze maatregelen te nemen. Van landbouwers wordt wel verwacht dat zij melden als ze hun land willen beregenen, zodat het waterschap kan zorgen voor voldoende water in de sloten. ,,Zolang de wateraanvoer vanuit vooral de Rijn goed genoeg is, blijft het waterpeil boven een bepaalde stand en kunnen we voldoende water inlaten’’, zegt woordvoerder Dirk Timmers van Hollandse Delta. ,,We hebben nu één keer per week, op donderdag, het grote droogteoverleg. Daar wordt besloten of er meer maatregelen nodig zijn.’’

Bibliotheek past openingstijden aan Een aantal bibliotheken in de regio heeft vanwege de hoge temperaturen de openingstijden aangepast. Woensdag ging onder meer de vestiging in Dordrecht Crabbehof al om 13.00 uur dicht en diezelfde sluitingstijd geldt ook voor vandaag. Bibliotheek Zwijndrecht Walburg blijft vandaag helemaal dicht. Mogelijk worden de openingstijden ook later deze week aangepast. Volgens Bibliotheek AanZet wordt het in sommige vestigingen ‘s middags te warm, waardoor het niet verantwoord is om deze open te houden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.