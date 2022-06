Hij zit alweer vol hoor, m’n Nokia-brein

,,Nog altijd heb ik ademhalingsmoeilijkheden en kom ik kracht te kort. Nooit gedacht dat ik zó hard getroffen zou worden door dat virus waar ik aanvankelijk nog zo sceptisch over was. Ik ken mensen die het gehad hebben en er met een paar dagen weer overheen waren, maar in mijn geval liep het héél anders. Ik werd écht ziek en kwam op den duur niet eens meer van de bank af. Toen ik uiteindelijk als een zielig hoopje mens in het ziekenhuis belandde dacht ik, er zal wel een of andere verborgen ziekte in mijn lijf huishouden die de gevolgen van dat virus verergert, maar dat bleek helemaal niet het geval te zijn en ik werd alleen maar zieker.’’