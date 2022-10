High Five Foundation legt kinderen in armoede in de watten met een heuse Make Over Day

OVER DE TONG Zusjes Christine en Anouk brengen dimsum naar Hen­drik-Ido-Am­bacht: ‘We maken alles zelf. Echt vers’

Een avondje dimsummen in de sportkantine. Dat klinkt niet als een alledaagse bezigheid, wel? Het klinkt zelfs ronduit vreemd. Maar pas als je de kakelverse dimsum bij Phiacore in Hendrik-Ido-Ambacht geproefd hebt, zou je willen dat de uitdrukking ‘dimsummen in de sportkantine’ werd opgenomen in de Dikke Vandale.

