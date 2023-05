Hierom neemt Dordrecht afscheid van de kerstmarkt: ‘Veel inspanning nodig om oude glorie terug te geven’

Overgrote meerder­heid verlangt naar Dordtse kerstmarkt, maar kómt-ie nog wel terug?

De gemeente en Dordrecht Marketing weten nog niet of de kerstmarkt dit jaar terugkeert in het centrum van de stad, maar als het aan de lezers van AD.nl ligt, is het wél een uitgemaakte zaak: het evenement moet dit jaar terugkomen naar de stad.