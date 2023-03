Hier in Dordrecht is de 'grootste spinningmarathon ooit' en jij kunt meedoen

Spin mee of doneer

Tijdens Spin for Life fietsen duizenden mensen in Nederland in één van de 27 deelnemende SportCity clubs. In Dordrecht doe je dit bij SportCity in de Sportboulevard. Je spint één of twee uur op beats van dj’s zoals La Fuente en WeDamnz. Zij draaien live in de SLAM!-studio in Naarden. Iedereen kan meedoen, ook mensen die geen lid zijn van SportCity. Doe je liever een donatie in plaats van mee te spinnen? Dat kan gemakkelijk via een een Tikkie.