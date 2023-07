Heterdaadje in gevangenis: medewerker heeft seks met gedetineerde en wordt op straat gezet

Dordrecht Pride pakt uit met grootste editie ooit: ‘Aandacht voor acceptatie is nodig’

De hele regio wordt betrokken bij de komende Dordrecht Pride. Via waterbussen worden bezoekers uit de regio opgehaald, via Qbuzz reizen ze zelfs gratis. Speciale ‘saferooms’ in een kledingwinkel zijn er om je om te kleden. Nog nooit was de Dordtse Pride zo omvangrijk als dat-ie in september wordt.