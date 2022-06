Het wordt héét! In deze natuurplassen in de regio kun je - gratis - even afkoelen

De kwaliteit van het zwemwater in de plassen in de Alblasserwaard is al jaren erg goed. De Put bij Ottoland, de Slingelandse Plassen bij Goudriaan en natuurbad De Donk bij Hoornaar krijgen allemaal drie sterren. Net zoals de zwemplas bij de Merwelanden in Dordrecht. Het is het hoogst haalbare voor deze natuurplassen.