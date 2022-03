Het verhaal van Xuan drong nu nóg harder tot me door

Dordt kent Xuan vooral als loempiaverkoper. Slechts weinigen weten dat hij ook een verdienstelijk en door landgenoten over de hele wereld veelgelezen dichter is. We kennen elkaar al vanaf het moment dat hij zijn kraampje op de Visbrug begon (ik interviewde hem voor deze krant als eerste toen hij beginjaren tachtig in Dordt arriveerde), maar op de een of andere manier drong het levensverhaal van deze voormalige bootvluchteling - dat ik eigenlijk al min of meer kende - nu harder dan ooit tevoren tot me door.