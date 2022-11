Het Tij Festival mag je gewoon niet missen

Circusdi­rec­teur smeekt politiek om 96.000 euro subsidie: ‘Alsje­blieft gemeente, help mij’

De posters voor het Dordtse Wintercircus hangen al in de stad, maar het is nog zeer de vraag of het hooggeëerde publiek volgende maand de tent in kan. Directeur Toni Teuteberg smeekt de gemeenteraad om subsidie of een lening van 96.000 euro. ,,Alsjeblieft gemeente, help mij.’’

12:31