Het project Maasterras bewijst maar weer dat ambtenaren zakelijk vaak niet zo sterk zijn

De uitslag staat al vast, de vraag is alleen of het aantal ballen dat de keeper om de oortjes krijgt wel of niet in de dubbele cijfers gaat lopen. En nee, ik wil écht niet flauw doen hoor, maar in het spelletje ‘moneyball’ delven ambtenaren (meestal niet écht zakelijk, want anders waren ze wel wat anders gaan doen) en gemeente- en provinciebestuurders (over het algemeen goedwillende amateurs) meestal het onderspit.