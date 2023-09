Het mag nog wel wat harder waaien van de wethouder: maritieme bedrijven hebben de wind in de zeilen

Stekkeren in Papen­drecht: langver­wach­te eerste elektri­sche waterbus vaart op het Drierivie­ren­punt

‘Zo, we gaan stekkeren’, zegt waterbuskapitein Peter Duimel als hij de Blue Venice naar de halte Veerdam in Papendrecht stuurt. De Blue Venice, de eerste van drie langverwachte elektrische schepen, is deze vrijdag in de vaart gekomen. Deze week volgen er nog twee: de Blue Vigo en de Blue Vienna.