Het huis van Fran-Jeanne ademt Feyenoord: ‘Oude stadionlamp in de gang en gras uit de Kuip in de tuin’

BINNENKIJKENFran-Jeanne Polders (57) is gek op Feyenoord en dat is overduidelijk te zien in de gang van haar woning in Dordrecht. Van stadionlamp tot legioenpassen: haar hele gang is beplakt en volgestouwd met Feyenoord-spullen.