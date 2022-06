Het Hollandsch Diep moet veiliger, aldus Moerdijk: ‘We maken ons grote zorgen’

Aantal coronapa­tiën­ten na weken luwte weer licht gestegen in ziekenhui­zen: ‘Maar nog geen zorgen’

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen in Dordrecht en Gorinchem is na een aantal weken luwte weer licht gestegen. Misschien tekent zich het begin van een zomergolf af, maar dat is nog geen reden voor paniek. ,,Het heeft weinig zin om ons nu al zorgen te maken. We hebben geleerd dat we heel flexibel zijn.”

22 juni