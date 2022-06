Het Gezelschap helpt een handje bij opening compleet verbouwd Hof van Nederland

Onherken­baar Hof van Nederland heropent zaterdag: ‘We zijn ontzettend trots’

Na een verbouwing van vijf maanden heropent het Dordtse museum Hof van Nederland. Dit weekend wordt dat feestelijk gevierd; de toegang tot het museum is gratis en er vinden allerlei activiteiten plaats. ,,Met een relatief klein budget en in een korte tijd hebben we een volledig ander museum neergezet.”

24 juni