Het duurt bijna vijf jaar, maar dan heb je ook wat: pompgemaal wordt verplaatst en nu écht

Johan de Witt-do­cent Peter brengt geschiede­nis tot leven: ‘Je moet leerlingen niet alleen over geschiede­nis vertellen’

Kun je bevriend zijn met iemand die een andere politieke voorkeur heeft of er anders uitziet? In het Hof van Nederland - waar de Eerste Vrije Statenvergadering plaatsvond - discussiëren leerlingen van het Johan de Witt-gymnasium over actuele thema’s. Hun geschiedenisdocent Peter Barendregt werkte namelijk mee aan een leermethode over de geboorte van Nederland. ,,Ik wil leerlingen in contact brengen met geschiedenis.”