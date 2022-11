Het Dordtse ‘Kerkhuisje’ staat wéér te koop, nadat verkoop onverwachts klapte: ‘Je doet er weinig aan’

Patrick heeft na vier maanden in zijn auto wonen weer een dak boven z'n hoofd: ‘Heb zelf koken echt gemist’

Vier maanden woonde Patrick Duijndam in zijn auto in Dordrecht, sinds deze week heeft hij weer een écht dak boven zijn hoofd. ,,In het begin was het nog wel avontuurlijk, maar het duurde echt te lang.’’

8:56