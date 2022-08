Hennepplantage met 218 planten opgerold in flatwoning

De politie heeft woensdag een hennepplantage opgerold in een flatwoning in Sliedrecht. In het huis stonden 218 wietplantjes. ‘Deze zijn uiteraard gelijk de shredder in gegaan’, schrijven de wijkagenten van Sliedrecht op Instagram.

Wijkagent Hans vond de wietkwekerij woensdag na enig speurwerk. ‘Hans is net terug van vakantie. Kennelijk is in de tussentijd zijn welbekende ‘hennepneus’ ook goed tot rust gekomen, want hij had, zoals wel vaker, vandaag gelijk weer beet’, zo laten de wijkagenten weten.

In de flatwoning aan de Professor Kamerlingh Onneslaan in Sliedrecht stonden in totaal 218 hennepplanten. Deze zijn samen met alle apparatuur uit het huis verwijderd.

Of de politie is ingeseind door omwonenden, is onbekend. Voor zover bekend is er geen verdachte aangehouden.

Volledig scherm De wietplantage werd opgerold in een woning aan de Professor Kamerlingh Onneslaan in Sliedrecht. © Fotopersburo Busink | Jeroen Verbueken

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door De wijkagenten van Sliedrecht (@wijkagentensliedrecht)

