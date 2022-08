H&M opent tweede winkel in Dordrecht, maar dan met alleen interieurspulletjes

Nieuw videovoer­tuig moet politie én arrestan­ten helpen: ‘Verdachten kunnen de beelden ook zien’

Met de introductie van een videovoertuig heeft de politie een nieuw wapen in handen. De vraag is of de proef in Dordrecht met de politiebus, uitgerust met vijf camera’s, zo goed verloopt dat deze landelijke potentie heeft. ,,Niet alleen de politie heeft er baat bij, ook verdachten kunnen de beelden opvragen.’’

12 augustus