Henk Tazelaar (1940-2022), anti-politicus met een groot hart voor de stad

Nee, veel interesse in de Dordtse gemeentepolitiek had Henk Tazelaar eigenlijk niet. De Dordtenaar was in Rotterdam actief als projectontwikkelaar toen hij 25 jaar geleden gevraagd werd om politiek actief te worden. ,,Ik dacht dat het ging om wat krantjes rondbrengen of zo in de wijk’’, zei hij in een interview in 2017. ,,Dus ik stemde in, maar het ging om een politieke partij. En voor ik het wist, stond ik op de kieslijst voor de verkiezingen van 1998.’’