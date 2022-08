Hengelaars bedroefd over vissterfte in Alblasserdam

Visclub Verenigde Alblasserdamse Hengelaars (VAH) is niet blij. In de Middelwetering, een geliefde stek van de VAH, zijn de afgelopen tijd honderden vissen gestorven. Visstandbeheerder Emmo Steenhuis is ervan overtuigd dat een maaibeurt van Waterschap Rivierenland het einde van vele karpers, snoeken, zeelten en kleinere vissen inluidde.

Een woordvoerder van het schap houdt de oorzaak in het midden. Zij stelt dat er in een droge, warme periode zoals nu altijd meer vissterfte is, maar vertelt verder dat maaiwerk in het water ook voor dode vissen kan zorgen.

Lees ook Duitse milieuminister: schade rivier de Oder veel groter dan alleen massale vissterfte

,,Het is een complex samenspel, waarbij we iedere keer een afweging maken. Als een watergang helemaal dicht is gegroeid met planten en kroos, krijg je sowieso vissterfte door zuurstofgebrek als je niets doet. Met maaien verbetert het zuurstofgehalte, al weten we dus dat vissen soms ook doodgaan omdat ze geraakt worden door onze boot bijvoorbeeld.’’

Een ander belangrijk doel van maaien, is overigens dat een watergang dan bij een (stevige) regenbui het extra water probleemloos kwijt kan.

Quote Bagger de Middelwete­ring weer eens een keer uit tot 1,5 meter. Net als vroeger Emmo Steenhuis, Verenigde Alblasserdamse Hengelaars

Waterplanten

Steenhuis van de VAH vindt dat het dode vissen-zaakje letterlijk stinkt. ,,De laatste jaren is de Middelwetering al vanaf half mei helemaal begroeid met waterplanten. Maai dan eens een keer vóórdat de watertemperatuur boven de 22 graden komt! Onze ervaring is dat er bij maaibeurten in warm water telkens veel vissen doodgaan.’’

Sowieso roept hij het waterschap op om de VAH voortaan vooraf te waarschuwen bij het maaien van bij hengelsporters geliefde visplekken in de buurt. ,,Dan kunnen wij in de gaten houden of het allemaal goed verloopt en mocht het mis gaan dan kunnen we in ieder geval nog proberen om zoveel mogelijk vissen te redden door ze naar ander water te brengen.’’

Het liefst ziet de visfanaat trouwens dat de Middelwetering weer eens goed uitgebaggerd wordt. ,,Zodat het water hier weer net als vroeger 1,5 meter diep is. Dan worden die waterplanten niet zo overheersend, zit er voldoende zuurstof in en kunnen wij blijven vissen.’’

Volledig scherm Waterschap Rivierenland heeft de dode vissen begin deze week verwijderd uit de Middelwetering. © Privéfoto

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.