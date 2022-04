Heleen Roos ontvangt koninklijke onderscheiding voor jarenlange inzet voor hospice De Cirkel

Heleen Roos-Nugteren uit Hendrik-Ido-Ambacht is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor haar jarenlange inzet voor hospice De Cirkel. Ze ontving de onderscheiding vrijdag uit handen van burgemeester Jan Heijkoop.

Roos is de initiatiefnemer en medeoprichter van hospice De Cirkel. Als transferverpleegkundige in het Albert Schweitzer ziekenhuis signaleerde zij dat er nauwelijks passende voorzieningen waren voor patiënten die zouden overlijden. Dit zette haar in 2002 aan om zich in te zetten voor de komst van een voorziening met een huiselijke ambiance en warme aandacht.

Sinds de oprichting van stichting hospice De Cirkel in december 2003 was Roos vicevoorzitter van het bestuur. Na jarenlange inspanningen opende hospice De Cirkel op 7 januari 2011 zijn deuren in Hendrik-Ido-Ambacht. Mede dankzij haar inzet is De Cirkel een waardevolle plek waar al vele honderden bewoners, omringd door hun naasten, een mooie laatste levensfase mochten ervaren. Roos zette haar deskundigheid en ervaring in 2020 opnieuw in bij de opening van een nieuwe vestiging van hospice De Cirkel in Papendrecht.

Enthousiaste vrouw met groot hart

Naast haar werk in het ziekenhuis is Roos nog steeds nauw betrokken bij het dagelijks reilen en zeilen van het hospice. Ook haar inzet op het gebied van opleidingen in de palliatieve zorg laat zien dat zij een zeer betrokken, enthousiaste vrouw is met een groot hart voor het bevorderen van kennis in de palliatieve zorg. In verband met het verlopen van de statutaire termijn eindigde haar bestuurslidmaatschap op 1 februari van dit jaar.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.