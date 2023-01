Heijkoop doet nu twee gemeenten: naast Hendrik-Ido-Ambacht ook Alblasserdam

Peute wordt het ‘duurzaams­te recyclebe­drijf van Europa’: ‘Halen groot deel van vervoer weg van A15’

Groeien én verduurzamen. Peute Recycling wil in Alblasserdam laten zien dat het kan. Over ruim acht maanden neemt het nu nog Dordtse bedrijf, gespecialiseerd in het recyclen van papier en kunststoffen, zijn intrek in het nieuwe onderkomen op het voormalige Nedstaal-terrein. ,,We worden het duurzaamste recyclebedrijf van Europa.’’

26 januari